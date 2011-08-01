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Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:15 - Tarih: 09 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Nasıl Yapılır?Disqus yorum formunun kurulumunu sağladığınızda, yorumlar için varsayılan başlıklar İngilizce'dir. Yani yorum sayısına göre yorum başlıkları da görüntülenmekte olup, dilerseniz bu başlıkları değiştirebilmeniz veya Türkçe yapabilmeniz mümkün kılınmıştır. Disqus yorum başlıkları türkçe yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Disqus Yorum Formu Koyu Renk Nasıl Yapılır?

Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklıyoruz.

Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Yapmak 1

2) Ardından yan menüdeki Community'e tıklayalım.

Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Yapmak 2

3) Comment Count Link başlığı altındaki ilgili kutucukları dilediğiniz şekilde değiştirebilir, arzu ederseniz Türkçe olarak da güncelleyebilirsiniz.

Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Yapmak 3

4) Save adlı butona tıklamamız ise bu yönde yeterlidir.

Disqus Yorum Başlıkları Türkçe Yapmak 4

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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