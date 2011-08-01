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Disqus Yorum Formu Koyu Renk Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:40 - Tarih: 08 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Yorum Formu Koyu Renk Nasıl Yapılır?Disqus ile ilgili yararlı içerikler kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, yorumcu avatarı değiştirme ve yorum ilkesi ekleme nasıl oluyor, bu konulara yönelik bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, disqus yorum formu koyu renk nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Dilerseniz, disqus forum formunu koyu renkli olacak şekilde kullanabilirsiniz. Bu işlem için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Disqus Yorum Formu Koyu Renk Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings bölümüne giriş yapıyoruz.

Disqus Yorum Formu Koyu Renk Yapmak 1

2) Color scheme adlı açılır menüden Dark'ı seçiyoruz.

Disqus Yorum Formu Koyu Renk Yapmak 2

3) Save butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Yorum Formu Koyu Renk Yapmak 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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