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Disqus Yorum İlkesi Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:22 - Tarih: 06 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Yorum İlkesi Ekleme Nasıl Yapılır?Disqus ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, disqus yorum ilkesi ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yani yorum formunun en üstünde, ziyaretçileriniz tarafından görüntülenecek bir yorum kuralı ekleyebilir, yorum yapacakların sitenizdeki yorum kuralları hakkında bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Disqus yorum ilkesi eklemek için ise aşağıdaki basit adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Disqus Yorum İlkesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklıyoruz.

Disqus Yorum İlkesi Eklemek 1

2) Ardından Comment Policy Summary adlı kutucuğu dolduralım.

Disqus Yorum İlkesi Eklemek 2

3) Save adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Yorum İlkesi Eklemek 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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