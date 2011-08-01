Disqus ile ilgili ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, disqus yorum ilkesi ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Yani yorum formunun en üstünde, ziyaretçileriniz tarafından görüntülenecek bir yorum kuralı ekleyebilir, yorum yapacakların sitenizdeki yorum kuralları hakkında bilgi edinmesini sağlayabilirsiniz. Disqus yorum ilkesi eklemek için ise aşağıdaki basit adımları izleyerek, uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Disqus Yorum İlkesi Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Comment Policy Summary adlı kutucuğu dolduralım.

3) Save adlı butona tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.