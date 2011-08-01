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Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:12 - Tarih: 05 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!Ücretsiz yorum formu Disqus ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, disqus arka plan rengi değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiştik. Bugün ise sizlerle, disqus türkçe nasıl yapılır, bu konuya yönelik bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Default olarak İngilizce şekilde gelen Disqus'ı dilerseniz Türkçe olarak da kullanabilirsiniz. Disqus adlı yorum formunu Türkçe yapmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklıyoruz.

Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? 1

2) Ardından Language adlı açılır menüden Turkish'i seçelim.

Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? 2

3) Save adlı butona da tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Türkçe Nasıl Yapılır? 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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