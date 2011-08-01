WordPress veya Blogger için alternatif yorum formu olan ve içerisinde birçok özelliği de barındıran Disqus'ı duymuş olduğunuzu düşünüyoruz. İlgili yorum formu "iframe" ile çekildiği için, CSS ile her şeyi biçimlendirebilmek mümkün değildir. Ancak dilerseniz az da olsa CSS ile stil bazında müdahale sağlayabilirsiniz.

Disqus Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Disqus arka plan rengi değiştirmek istiyor iseniz, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Disqus oldukça işlevsel ve SPAM koruması gibi güçlü araçlara sahip bir hizmet. Dolayısı ile varsayılan yorum formu arka plan rengini, kendi siteniz ile benzer kılmak adına, aşağıdaki örnek kodu kullanabilir, yorum formunuz için dilediğiniz rengi de seçebilirsiniz.