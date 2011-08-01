Disqus yorum formu ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, disqus türkçe yapmak ve disqus yorum ilkesi ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, disqus varsayılan yorumcu avatarı değiştirme nasıl olmakta, bu konuya yönelik bilgi vereceğiz. Varsayılan yorumcu avatarı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Oldukça da kolay bir işlemdir.

AYRICA: Disqus Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

2) Default Commenter Avatar adlı bölümdeki + (artı) adlı butona tıklayarak, ilgili avatar görselini yükleyelim.

3) Son olarak Save butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.