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Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:37 - Tarih: 07 Mayıs 2022 - Yorum: 0

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Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirme Nasıl Yapılır?Disqus yorum formu ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, disqus türkçe yapmak ve disqus yorum ilkesi ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, disqus varsayılan yorumcu avatarı değiştirme nasıl olmakta, bu konuya yönelik bilgi vereceğiz. Varsayılan yorumcu avatarı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Oldukça da kolay bir işlemdir.

AYRICA: Disqus Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Settings sekmesine tıklayalım.

Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirmek 1

2) Default Commenter Avatar adlı bölümdeki + (artı) adlı butona tıklayarak, ilgili avatar görselini yükleyelim.

Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirmek 2

3) Son olarak Save butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

Disqus Varsayılan Yorumcu Avatarı Değiştirmek 3

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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