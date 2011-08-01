CSS'deki en sevdiğim şeylerden birisi de, dilediğimiz elementi seçmek için "nth-child" kullanımı yapabilmemizdir. Yani, ilk elementi seçmek için "first-child" kullanabiliyoruz ve son elementi seçmek için ise "last-child" kullanabiliyoruz. İşte, diğer elementleri seçmek istiyor isek, nth-child ile dilediğimiz bir sayı belirleyip, ilgili elementi kolaylıkla seçip, dilediğimiz gibi CSS tanımlaması gerçekleştirebiliyoruz.

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Aşağıdaki örnek kullanım sağlanan kod ise, div içerisindeki ikinci elementi seçecek ve ilgili elementin arka plan rengini değiştirme konusunda bize yardımcı olacaktır. İlgili kodu kendi ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilmektesiniz.

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CSS "nth-child" Nedir? Kullanımı ve Örnekleri