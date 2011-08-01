CSS nimetlerinden yararlanmamak için hiçbir sebep yok. Bu yüzden, CSS ile yapılabilecek aksiyonları da, JavaScript ile yapmaya gerek yoktur. Çünkü bildiğiniz gibi CSS kodları ekrana direkt, anlık olarak basıldığı için, daha hızlı yansımaktadır. Örneğin, sitenizdeki yazılardaki yalnızca ilk paragrafı seçmek, rengini değiştirmek veya spesifik bir tanımlama yapmak istebilirsiniz. Bunun için CSS'deki "first-of-type" adlı özelliği kullanabilirsiniz. Örnek bir kullanım aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki örnek kod ise, yalnızca ilk paragrafın rengini değiştirecektir. Dilediğiniz şekilde tanımlama yapabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile İki Arkaplan Ekleme Nasıl Yapılır?

CSS ile Sadece İlk Paragraf Seçimi Nasıl Yapılır?