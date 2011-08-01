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CSS ile İki Arkaplan Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:00 - Tarih: 10 Ocak 2021 - Yorum: 0

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CSS ile İki Arkaplan Ekleme Nasıl Yapılır?CSS ile iki arkaplan eklemek oldukça faydalı olabilir. Örneğin, bir arkaplan üzerine bir de ikon eklemeniz gerekebilir. İşte CSS ile de çoklu arkaplan (multiple backgrounds) eklemek mümkün kılınmıştır. Elbette, mevcut arkaplana bir div açarak da farklı bir görsel eklenebilir. Ancak bu işlemi div açmadan, direkt CSS ile de yapabilmek mümkündür. Aşağıdaki örnek kullanım ile, CSS iki arkaplan ekleme işleminin mantığını anlayabilir, gerekli gördüğünüz durumlarda kullanmayı düşünebilirsiniz.

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CSS ile İki Arkaplan Ekleme Nasıl Yapılır?

#div-adi {
background-image: url(ikon.png), url(arkaplan.png);
background-position: center center, left top;
background-repeat: no-repeat, repeat;
}


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