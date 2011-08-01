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CSS ile Yalnızca Son Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:50 - Tarih: 26 Nisan 2021 - Yorum: 0

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CSS ile Yalnızca Son Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?CSS ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, CSS ile yalnızca ilk eleman seçimi nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise, CSS son eleman seçimi nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Bir div içerisindeki en son elementi seçmek ve bu element için spesifik CSS tanımlamaları yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, "last-child" kullanımı sağlanabilmektedir. Aşağıdaki örnek kod ise, sadece en son elemanı seçip, bu elemanın arka plan rengini değiştirme konusunda bize yardımcı oluyor.

AYRICA: CSS ile Sadece İlk Paragraf Seçimi Nasıl Yapılır?

CSS ile Yalnızca Son Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

CSS ile Yalnızca Son Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?

.div-adi:last-child {
background-color: #DDDDDD;
}


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