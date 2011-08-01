CSS Dersleri çerçevesinde faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise, CSS yalnızca ilk eleman seçimi nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Yani, CSS'de sadece ilk elementi seçmek ve bu element için spesifik bir renk, background veya farklı bir tanımlama yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki örnek kullanımı göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu şekilde, yalnızca ilk elemanı seçmiş oluyoruz. Aşağıdaki örnek kod ise, ilk elemanı seçip, ilgili elemana ait arka plan rengi değiştirme konusunda işimize yarıyor.

AYRICA: CSS ile Sadece İlk Paragraf Seçimi Nasıl Yapılır?

CSS ile Yalnızca İlk Eleman Seçimi Nasıl Yapılır?