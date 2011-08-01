Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

CSS ile Sola Yaslama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:40 - Tarih: 22 Mart 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


CSS ile Sola Yaslama Nasıl Yapılır?CSS Dersleri çerçevesinde önceki içeriklerimizde, arka plan resmi ortalama ve arka plan resmi ekleme gibi konu başlıklarının yanı sıra, arka plan rengi değiştirme gibi ipuçlarına da yer vermiş idik. Şimdi ise sizler için, CSS sola yaslama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Örneğin bir div içerisindeki resmi sola yaslamak istiyor iseniz, aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Yazı (Metin) Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?

CSS ile Sola Yaslama Nasıl Yapılır?

.solayaslama {
float: left;
}


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık