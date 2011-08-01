CSS Dersleri çerçevesinde önceki içeriklerimizde, arka plan resmi ortalama ve arka plan resmi ekleme gibi konu başlıklarının yanı sıra, arka plan rengi değiştirme gibi ipuçlarına da yer vermiş idik. Şimdi ise sizler için, CSS sola yaslama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız. Örneğin bir div içerisindeki resmi sola yaslamak istiyor iseniz, aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Yazı (Metin) Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?

CSS ile Sola Yaslama Nasıl Yapılır?