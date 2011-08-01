CSS ile ilgili bir önceki içeriğimizde, arka plan resmi ekleme nasıl yapılıyor, bu konu ile ilgili bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizlerle, CSS arka plan resmi ortalama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Örneğin, web sayfanıza eklediğiniz arka plan resmini aynı hizada olacak şekilde ortalamak isteyebilirsiniz. Arka plan resmini ortalamak için ise aşağıdaki örnek kodları kullanabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

CSS ile Arka Plan Resmi Ortalama Nasıl Yapılır?