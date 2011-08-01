CSS ile ilgili dersler, faydalı ipuçları kaleme almaya ara vermeksizin devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, CSS arka plan rengi değiştirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Aşağıdaki örnek kod ile, sitenizdeki background için dilediğiniz bir arka plan rengi belirleyebilir, elbette mevcut rengi de değiştirebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Yazı (Metin) Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?

CSS ile Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?