CSS ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriğimizde ise, CSS yazı ortalama nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, CSS yazı sağa yaslama nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Aşağıdaki örnek kodu kullanarak, metni sağa yaslama konusunda işlem yapabilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Kelime Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?

CSS ile Yazı (Metin) Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?