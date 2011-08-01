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CSS ile Yazı (Metin) Ortalama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:46 - Tarih: 17 Mart 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Yazı (Metin) Ortalama Nasıl Yapılır?CSS Dersleri çerçevesinde kaleme aldığımız içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bir önceki içeriklerimizde ise, harfler arası boşluk bırakma ve kelimeler arası boşluk bırakma gibi konularda bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise siz değerli ziyaretçilerimiz ile, CSS yazı ortalama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Dilediğiniz bir metni ortalamak istiyor iseniz, aşağıdaki örnek kullanımda yer alan kodu kullanmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Internet Explorer'da Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Olur?

CSS ile Yazı (Metin) Ortalama Nasıl Yapılır?

.yaziortalama {
text-align: center;
}


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