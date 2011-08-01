Bazı özel fontlardaki harfler arası boşluk oldukça dar görülebilir. Bu gibi durumlar için elbette CSS ile de bir yöntem mevcut olup, ilgili parametre ile harf arası boşluk bırakma mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki örnek kullanım doğrultusunda, CSS harfler arası boşluk bırakmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi edinebilir ve dilediğiniz div'lerdeki metinler için uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Görsel Ölçeklendirme Nasıl Yapılır?

CSS ile Harf Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?