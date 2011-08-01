Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

CSS ile Harf Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:47 - Tarih: 15 Mart 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


CSS ile Harf Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?Bazı özel fontlardaki harfler arası boşluk oldukça dar görülebilir. Bu gibi durumlar için elbette CSS ile de bir yöntem mevcut olup, ilgili parametre ile harf arası boşluk bırakma mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki örnek kullanım doğrultusunda, CSS harfler arası boşluk bırakmak nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi edinebilir ve dilediğiniz div'lerdeki metinler için uygulamayı düşünebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Görsel Ölçeklendirme Nasıl Yapılır?

CSS ile Harf Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?

.harflerarasibosluk {
letter-spacing: 10px;
}


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık