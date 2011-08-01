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CSS ile Görsel Ölçeklendirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 23:20 - Tarih: 15 Şubat 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Görsel Ölçeklendirme Nasıl Yapılır?CSS ile ilgili faydalı ipuçlarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, css görsel ölçeklendirme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bir div içerisindeki görselin, en ve boy oranını korumak ve div içerisine sığması adına da kırpma işlemi yapmak oldukça basittir. Bunun için "object-fit" adlı CSS parametresini kullanıyor olacağız. İlgili parametre için birden fazla değer var. Belirtmiş olduğumuz gibi, en ve boy oranını koruyarak, div içerisinde uyumlu görünmesi adına kırpma işlemi sağlamak için ise aşağıdaki kodu deneyiniz.

AYRICA: CSS ile Yatay Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Görsel Ölçeklendirme Nasıl Yapılır?

.resimolceklendirme {
object-fit: cover;
}


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