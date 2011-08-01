CSS Dersleri ile ilgili faydalı anlatımlar sağlamaya devam ediyoruz. Bir önceki CSS ile ilgili içeriğimizde ise sizlerle, dikey ortalama nasıl yapılır, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizler için, CSS yatay ortalama nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi veriyor olacağız. Bir div içeriğini yatay olarak ortalamak istiyor iseniz, aşağıdaki örnek kodu kullanmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: CSS ile Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Yapılır?

CSS ile Yatay Ortalama Nasıl Yapılır?