CSS ile ilgili faydalı içerikleri sizler için aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, css taşan yazıyı alt satıra atma nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Hemen bir örnek verelim dilerseniz. Bir div veya p etiketi içerisinde çok uzun bir kelime var ise, taşma meydana gelecektir. Ancak bu taşan kelimeyi, taşan kısımdan alt satıra atmak CSS ile mümkün kılınmıştır. İlgili div içerisine ise aşağıdaki örnekte yer alan kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...

AYRICA: CSS ile Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Yapılır?