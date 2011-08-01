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CSS ile Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:15 - Tarih: 05 Şubat 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?Hemen bir örnek verelim. CSS'deki text-align parametresi ile text bilgisini ortalamak mümkün. Ancak elimizdeki div içerisinde yer alan görseli veya metni dikey ortalamak ister isek, işler değişecektir. Ancak merak etmeyin, CSS'de bunun da bir çözüm yolu mevcut. CSS'deki vertical-align parametresi için "middle" tanımlaması yapmamız yeterli olacaktır. Bu şekilde ilgili div içerisindeki metin dikey bir şekilde ortalanmış olacaktır. Örnek bir kod ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: CSS ile Renkli (Desenli) Listeleme Nasıl Yapılır?

CSS ile Dikey Ortalama Nasıl Yapılır?

.dikeyortalama {
vertical-align: middle;
}


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