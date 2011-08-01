CSS ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, harf arası boşluk bırakma nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, CSS kelime arası boşluk bırakma nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi vermek istiyoruz. Yazdığınız yazıdaki kelimeler arasında boşluk bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki örnek kodu ilgili metinlere ait div içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Tüm işlemler bu kadar...

AYRICA: CSS ile Yatay Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Kelime Arası Boşluk Bırakma Nasıl Yapılır?