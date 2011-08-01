CSS ile taşan yazıyı alt satıra atma nasıl yapılır hususunda bir önceki içeriğimizde bilgi vermiş idik. Ancak ilgili tanımlama, maalesef ki Internet Explorer'da çalışmamaktadır. Peki, Internet Explorer taşan yazıyı alt satıra atma nasıl yapılıyor, bu yönde bilginiz var mı? Bu kesinlikle mümkün bir durumdur. Aşağıdaki örnek kodu, ilgili div içerisine eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Internet Explorer'da taşan yazılar, harf bazında kesilecek ve alt satıra atılacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

AYRICA: CSS ile Renkli (Desenli) Listeleme Nasıl Yapılır?

Internet Explorer'da Taşan Yazıyı Alt Satıra Atma Nasıl Olur?