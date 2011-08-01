CSS Dersleri ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde sizler için, arka plan rengi değiştirme konusunda bilgi vermiş idik. Bugün ise sizlerle, CSS arka plan resmi ekleme nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Örneğin, web sitenize bir arka plan resmi eklemek istiyor iseniz, aşağıda yer alan örnek kodu kullanmanız yeterlidir.

AYRICA: CSS ile Yazı (Metin) Ortalama Nasıl Yapılır?

CSS ile Arka Plan Resmi Ekleme Nasıl Yapılır?