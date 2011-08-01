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CSS ile Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:55 - Tarih: 23 Mart 2022 - Yorum: 0

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CSS ile Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?CSS ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, CSS sola yaslama nasıl yapılabileceği yönünde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Ayrıca arka plan ekleme ve arka plan ortalama gibi konulara da yer vermiş idik. Bugün ise sizler için, CSS sağa yaslama nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Dilerseniz ilgili div içerisindeki bir resmi sağa yaslamak istiyor iseniz, aşağıdaki örnek kodu kullanabilirsiniz. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: CSS ile Arka Plan Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

CSS ile Sağa Yaslama Nasıl Yapılır?

.sagayaslama {
float: right;
}


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