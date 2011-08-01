Çok Fazla Para Harcıyorum Demenin 8 Nedeni

Bazı dönemlerde harcamalarınız arttığından bende acaba fazla para harcama hastalığı mı var gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz. Böyle olduğunda da bunun sebepleri ve fazla para harcamamanın yolları araştırılabiliyor. Biz de bu yazımızda bu duruma neden olan bazı durumları bir araya getirdik. Birlikte inceleyelim...

Bilimsel olarak bakarsak, beynin prefrontal korteksi, planlama, dürtü kontrolü ve bütçeleme dahil mantıksal düşünceyle ilgilenen kısmıdır. Bazı duygu değişikliği olduğu durumlarda, amigdala (beynin duygusal merkezi) devreye girer ve prefrontal korteksi geçersiz kılar.

Sonuç olarak böyle anlarda mantık devre dışı kalır, duygular kontrolü eline alır ve kötü parasal kararlar alabiliriz. İşte bunların nedenleri ve fazla para harcamamanın yolları şu şekilde sıralanabilir.

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1. Para Harcama Sebepleri: Kötü Ruh Hali

Neden çok para harcıyorum? diye sorduran sebeplerden biri de kötü ruh halidir. Yapılan araştırmalarda para harcamanın endorfin hormonunu arttırdığı görülmüştür. Ayrıca olumsuz sahnelerin yer aldığı film klibini izleyen deneklerle izlemeyenler arasında, olumsuzluktan etkilenen deneklerin diğerlerine göre daha fazla harcama yaptığı ve bundan mutlu olduğu görülmüştür.

Fazla para harcamamak için böyle durumlarda alışveriş yerine başka bir neşe uyandıran aktivite yapılmalı. Koşuya çıkmak, müzik dinlemek ya da oyun oynamak gibi daha iyimser hissetmenize yardımı dokunacak eylemleri yapabilirsiniz.

Bir günlük yazmak ya da arkadaşlarınız ile sohbet etmeyi deneyebilirsiniz. Duygularınızı sözle ifade etmek, neye üzüldüğünüzü ve kendinizi nasıl daha iyi hale getireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir.

2. Para Harcama Sebepleri: Tatiller

Tatile çıkmadan önce harcama planı yapmadıysanız, tatildeyken pahalı turist tuzaklarına yakalanmanız olasıdır. Plansız tatiller, fiziksel ve zihinsel rahatlamanın yanında finansal olarak da rahatlık gibi gelebilir. Sonrasında da tatilde fazla para harcıyorum dedirtir.

Tatilde fazla para harcamamak için bütçenizi önceden belirlemelisiniz. Tabii ki fazladan %10'luk bir harcama bütçesi ekleyebilirsiniz. Ancak bütçemi pek ayarlayamıyorum diyorsanız, tüm masrafları önceden belli olan ve sadece bunu ödediğiniz bir tatil planı düşünün.

3. Para Harcama Sebepleri: İndirimler

Alışveriş merkezlerinde yapılan gezmeler daha çok harcama isteğini doğurabilir. Üstelik mağaza camlarındaki birbirinden çekici indirim reklamları, harcama dürtüsü yapabileceğinden AVM'ler fazla para harcıyorum diyenlerin uzak durması gereken yerlerdir.

AVM'ler yerine başka yerlerde gezmeyi düşünebilirsiniz. AVM'lerde olursanız da alacağınız ürünün gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünmelisiniz.

4. Para Harcama Sebepleri: Can Sıkıntısı

Can sıkıntısı, kesinlikle bütçeniz için kötüdür. Planlanmamış boş zaman kötü olduğu gibi bazı insanlar, başka insanların boşluğunu alışveriş ile doldurur. Bu da fazla ve gereksiz harcamalara neden olur.

Üstelik içerisinde bulunduğumuz e-ticaret döneminde yerinizden kalkmadan telefonunuzdan birkaç tuşa basarak alışveriş yapmanız da bu gereksiz ve fazla harcamaları artırabilir.

5. Para Harcama Sebepleri: Arkadaşlarla Buluşma

Bazı kişilerde arkadaş grubuyla buluşulduğunda da fazla para harcama görülebiliyor. Birlikte yemenin yanı sıra birlikte yapılan alışverişlerde harcamalara dikkat etmek önemli.

Bu gibi durumlarda dışarı çıkmadan önce harcayacağınız miktara karar verebilirsiniz. Böylece kendinizi kaptırma olasılığınız azalır.

6. Para Harcama Sebepleri: Düğün Hediyesi

Düğün gibi etkinliklerde arkadaşınız evlenirken takılan takıdan sonra ev hediyeleri de doğal olarak alınır. Ancak arkadaşlarla birlikte alınırken, diğerlerinin hediyelerinin üzerine çıkmak için fazla harcamalar yapılabiliyor.

İlla parayla hediye almanıza gerek yoktur. Yaratıcılığınızdan yararlanıp, el yapımı hediyeler sunabilirsiniz. Ya da çok pahalı olmayan ama anlamlı hediyeler seçilebilir.

7. Para Harcama Sebepleri: Doğum Günü Hediyesi

Doğum günü kutlamaları hediye alışverişlerinde para saçma için bir fırsattır. Özellikle coşkulu hissedilen zamanlarda harcama hataları yapmaya yatkın olunduğu unutulmamalıdır.

Paranızı iyi yönetmek için dikkatli olmalı ve bütçe hesabı yapmalısınız. Arkadaşınız için tabii ki en iyi hediyeyi almayı düşünebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan bütçenizin el verdiğinden biraz daha fazlasını harcayabilirsiniz.

8. Para Harcama Sebepleri: Sevilen Birinin Borç İstemesi

Bu özellikle zor bir durumdur. Vereceğiniz borcun karşı tarafın rahatlamasını sağlayacağından eminseniz, hayır demek zordur.

Öncelikle mali durumunuzu bozmadan ne kadar destek sunabileceğinizi belirlemelisiniz. Bu borç isteme durumu aralıklarla devam ediyorsa, ne yazık ki hayır diyememenizden dolayı kullanılıyor olabilirsiniz. Öyleyse, konuşmalı ve sürekli borç veremeyeceğinizi belirtmelisiniz.

Çok fazla para harcıyorum diye düşünenler için sebepleri ve fazla para harcamamanın yolları hakkında açıklamalarda bulunduk. Aklınızda olan farklı sebepler ve vazgeçme yolları varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.