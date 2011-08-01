Blog Yazarak Para Kazanma Yolları Nelerdir?

Blog yazarlığı, ülkemizde pek de bir iş sektörü olarak görülmüyor denilebilir. Ancak yurtdışında kesinlikle bir iş olarak görülmektedir. Zamanla ülkemizde de tam anlamı ile bir iş olarak görüleceğini düşünüyoruz. Peki, blog yazarak para kazanmak gerçekten de mümkün müdür? Elbette, hatta evini sadece blog yazarak geçindiren insanlar bile var. Önemli olan nasıl kazanabileceğinizi bilmek ve bu yönde adım atmaktır. Elinizde özgün içerik ürettiğiniz, kalıcı ve temiz bir blog var ise, aşağıdaki örnek maddeleri de göz önünde bulundurarak, gelir elde edebilirsiniz. Dilerseniz hemen, para kazanma önerilerini inceliyor olacağız.

AYRICA: Para Biriktirmek için En Verimli 5 Yol

Blog Yazarak Para Kazanma Yolları - Önemli Tavsiyeler

AYRICA: SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır? (Kapsamlı Anlatım)

• Google AdSense: Google'ın bir reklâm servisi olan AdSense'ye başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde, web sitenize reklâmlar ekleyerek, tıklama başına gelir elde edebilirsiniz. AdSense'den gelir elde edebilmek için, ziyaretçi sayınızın sağlıklı bir ivmede olmasında fayda var. Ancak yine de başvuru yapmayı düşünün ve onay aldığınız zaman da, bilhassa içerik alanlarınıza reklâmları yerleştirin. Bu şekilde, reklâmlara tıklanma olasılığı daha fazla olacaktır.

AYRICA: Blog Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Unsur

AYRICA: Düzenli (Güncel) ve Özgün İçeriğin Önemi

• Banner Reklâmlar: Günümüzde birçok şirket, bloglara banner reklâm vermeyi tercih ediyor. Yani blogunuzun yan menüsüne, banner reklâm alanları oluşturup alımlar yaparak, aylık, üç aylık v.b. periyotlar ile ödeme alarak, gelir elde edebilirsiniz. Reklâm boyutlarını, taleplere göre belirleyebilir ve web sitenizin tasarımını bozmayacak şekilde ekleme yapabilirsiniz.

AYRICA: Etkili Blog Yazısı Nasıl Yazılır? 5 Önemli Nokta!

• Tanıtım Yazıları: Bazı firmalar advertorial content dediğimiz şekilde reklâm alımı tercih edebilir. Yani ürünlerini sitenizde tanıtmak isteyebilirler ve bunun için de ödeme yapabilirler. Blogunuza tanıtım yazısı alımı yaparak, gelir elde edebilirsiniz. Bu içerikler genellikle kalıcı olduğu için, sitenizin SEO açısından puan kaybetmemesi adına, özgün olmasına ve kopya içerik olmamasına dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır.

AYRICA: Başarılı Blog Yazarı Olmanın Sırları!

• Text-Link Backlink: SEO (arama motoru optimizasyonu) denilince akla ilk gelen kavram, backlink olsa gerek. Arama motorlarındaki sıralamalarını yükseltmek için, firmalar sizden backlink alımı yapmak isteyebilir. Yine aynı şekilde aylık, üç aylık, altı aylık veya senelik şekilde ödemeler alarak, firmaların bağlantısını web sitenizin yan menüsüne eklemeyi düşünebilirsiniz. Siteniz ne kadar büyük olur ise, backlink talepleri de bir o kadar fazla olabilecektir.

AYRICA: Kreatif Blog Başlığı Oluşturmanın 5 Kesin Yolu

• Video Tanıtımları: Bir moda blogunuz var ise örneğin, bazı firmalar sizden ürünlerini video bazlı tanıtmanızı talep edebilirler. Bu yüzden, blogunuza ait bir YouTube kanalınız da var ise, ilgili içeriklerinize bu tip videolar ekleyerek, düzenli gelir elde edebilirsiniz. Elbette ilgili videoları sizin çekmeniz ve özgün bir şekilde hazırlamanız daha sağlıklı olacaktır. Ziyaretçi sayınız ne kadar çok ise, alacağınız ödemeler de bir o kadar fazla olabilmektedir.

Yukarıdaki öneriler doğrultusunda görebileceğiniz üzere, blog yazarak para kazanmak artık imkânsız değil ve bu yönde kalıcı, emin ve sürdürülebilir adımlar ile ilerleyerek, kendi işinizi bile kurabilirsiniz. Zaten birçok blog da, bir hobi olarak başlasa da, daha sonra bir işe dönüşebilmektedir. Bu yüzden, siz de özgün içerik üretebileceğiniz bir konu belirleyip, blog oluşturarak, gelir elde edebilirsiniz. Sizin blog yazarak para kazanma bazında farklı bir öneriniz var ise, yorum göndererek, herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.