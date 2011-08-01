Her insanın, belirli bir çerçevede bütçe plânlaması yapması gerekmektedir. Bu şekilde, arzuladığımız geleceğe hazırlar iken kendimizi ve ailemizi, olası pürüzleri ve engelleri de aşabiliriz. Ancak, para biriktirmek bazen o kadar da kolay olmuyor. Birçok insanın "para biriktiremiyorum," dediğini duymak ise oldukça olası bir durum. Para biriktirmenin de birtakım ipuçları yok değil. Bu yüzden bugün sizlerle, para biriktirmenin inceliklerini, önemli gördüğümüz beş maddeyi paylaşmak istiyoruz. Umarız, tasarruf yapmak isteyen takipçilerimiz için de faydalı bir içerik olacaktır.

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Para Biriktirmek için En Verimli 5 Yol Nedir?

1.) Ana Hedefinizi Belirleyin: Birikim yapmak için, ana bir hedef belirlemeniz, sizi uzun vadede motive edecek ve birikim yapma sürecinde fayda sağlayacaktır. Yani kendinize, araba aldığınızda ne kadar faydasını göreceğinizi veya birikiminiz ile kuracağınız işiniz ile girişimcilik hayatına adım attığınızda, bu durumlar ile nasıl da gurur duyacağınızı hatırlatmalısınız. Belirlediğiniz hedef, birikim yapar iken sizin daha çok motive olmanızı sağlayacak ve tasarruf yapar iken sizi daha da bilinçli bir insan kılacaktır.

2.) Kendinize Kumbara Alın: Bugün bakıldığında birçok insan bozuk paraları önemsemez. Ancak, bu bozuk paraları bile düzenli olarak kenarda tutarsanız, bir senede oldukça iyi bir birikim karşınıza çıkacaktır. Bu yüzden, birikim yapma motivasyonunuzu dinç tutmak için, bir kumbara alabilir ve cebinizde, cüzdanınızda kalan bozuk paraları, düzenli olarak bu kumbaraya atarak birikim yapma konusunda kendinize yardımcı olabilirsiniz.

3.) İndirim Yalanlarına Kanmayın: Birçok marka, pazarlama stratejisi çerçevesinde, sürekli indirimli ürünler pazarlamaya çalışır. Sizin ise bu gibi yalanlara, pazarlama aksiyonlarına kanmamanız, bunları görmezden gelmeniz gerekiyor. Çünkü, sürekli indirimde olduğu için bir ürün alırsanız, ay sonunda, cebiniz boş kalabilir. Bu yüzden, birikim yapma konusunda sorun yaşamamak adına, bilinçli bir tüketici olmanız gerektiğini hatırlatalım.

4.) Alışveriş Delisi Olmayın: İnsanlar dışarı çıktığında veya gezmeye gittiğinde, kesin olarak bir şeyler de alması gerektiğini düşünebilir. Ancak, bu doğru değildir. Dışarı çıktığınızda, bir şeyler almanızın gerekmediğini, zorunda olmadığınızı unutmayın. Geleceğiniz ve aileniz için, birikim yapmanızın önemini hatırlayın ve sürekli alışveriş yapmaktan kaçının.

5.) Geleceğinizi Hayâl Edin: Birikim yaptığınız zaman, gelecekte, elinizde kendi özgürlüğünüz için belirli bir para olur. Birikim yapılmadığında ise, böyle bir durum gerçekleşmez. Dolayısı ile bu gerçeği hiçbir zaman unutmayın. Bu yüzden de, birikim yaparak nasıl bir geleceğe sahip olabileceğinizi hayâl etmelisiniz. Yani, sürekli masraf yapmak yerine, bilinçli bir şekilde hareket edin ve geleceğinizi kendiniz şekillendirmek istiyorsanız, elinizdeki paranın bir miktarını biriktirin.

Teknobeyin ekibi olarak bu içeriğimizde, para biriktirme yolları üzerine beş adet maddeyi sizlerle paylaşmak istedik. Birikim yapmak, zor zamanlarda herkese çok faydalı olacak bir eylemdir. Bu yüzden, gerçek dünyanın gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak, bugün birikim yapmaya karar verebilirsiniz. Bu süreçte ise yukarıdaki maddeleri de göz önünde bulundurmayı düşünün. Elbette, size göre farklı bir birikim yapma tavsiyesi var ise, yorum göndererek, herkes ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.