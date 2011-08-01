Cilt Bakımında Yeni Akım: Foreo

Bilgilerin internet sayesinde hızla yayılmasından beri, artık aslında doğru olarak bildiğimiz ve uyguladığımız bir çok şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Bunlardan biri de maalesef cildimize peeling ürünlerinin etkisini arttırmak için kullandığımız temizleme fırçaları. Her ne kadar yumuşak kıllı olsalar da cildimiz üzerinde yaptığımız fırçalama hareketleri, uzun süreli kullanımlarda cildimizde mikro yırtıklara sebep oluyor.

AYRICA: Yüz Buharı Nasıl Yapılır? Yüze Buhar Tutmak Ne İşe Yarar?

AYRICA: Sağlıklı Saçlar için Öneriler - Etkili ve Benzersiz 7 İpucu

Ciltte travma etkisi yaratan ve cildimizin koruma bariyerine büyük zarar veren bu fırçalar ve keseler son zamanlarda zararlarının öğrenilmesi nedeniyle out olurken, silikonlu ve titreşim hareketi ile çalışan Foreo'lar in oldu!

AYRICA: Parlak Bir Cilt için Neler Yapılmalı? Parlak Cilt için Beslenme

Temizleme ürünlerini yumuşak yüzeyi ile cildinize nazikçe yediren Foreo cihazları, titreşim hareketleri ile cildinizi nazikçe temizler. Son zamanlarda neredeyse her ünlünün ve makyaj bloggerlarının Instagram storylerinde Foreo cihazlarını görebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: