Charles Dickens Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

7 Şubat 1812'de Portsmouth, İngiltere'de dünyaya gelen Charles Dickens, Victoria devrinin en iyi romancısı ve toplumsal eleştirmeni olarak kabul edilmektedir. Babasının borçları yüzünden hapishaneye düşmesiyle eğitimini tamamlayamayıp iş hayatına atılan ünlü yazar; 15 roman, 5 uzun öykü, yüzlerce kısa öykü ve kurgu dışı makale dışında 20 yıl gibi bir süre de haftalık yayınlanan bir gazeteyi yönetti.

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"Bay Pikvik'in Maceraları" adlı romanı ile kısa sürede şöhrete kavuşan yazar, kişilik ve toplum üzerine yöneldiği mizahi ve keskin gözlemleri ile dikkatleri çekti ve uluslararası tanınan bir edebiyatçı oldu. Sık sık seyahatlere çıkan Charles Dickens, 9 Haziran 1870'de hayata gözlerini yumdu.

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Charles Dickens Kitapları

Bay Pikvik'in Maceraları (1837)

Oliver Twist (1839)

Nicholas Nickelby (1839)

Antikacı Dükkanı (1841)

Bir Noel Şarkısı (1843)

Martin Chuzzlewit (1844)

Dombey ve Oğlu (1846-1848)

David Copperfield (1850)

Kasvetli Ev (1853)

Zor Yıllar (1854)

İki Şehrin Hikayesi (1859)

Büyük Umutlar (1861)

Müşterek Dostumuz (1865)

Edwin Drood'un Gizemi (1870)

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