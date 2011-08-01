Çağan Irmak Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

4 Nisan 1970, İzmir doğumlu olan Çağan Irmak, Ege Üniversitesi - İletişim Fakültesi Radyo ve Sinema Bölümü mezunudur. Yönetmen ve Senarist olan Çağan Irmak, ilk olarak 2002 yılında "Asmalı Konak" dizisi ile kendini tüm Türkiye'ye duyurdu. "Babam ve Oğlum" eseri ile birçok ülkede pek çok ödüle layık görülerek ülkemizin en iyi yönetmen ve senaristlerinden biri haline geldi. Çemberimde Gül Oya, Issız Adam, Dedemin İnsanları ve Unutursam Fısılda, Keşanlı Ali Destanı gibi eşsiz dizi ve filmlere imza atarak genç yaşına rağmen çok büyük bir başarı elde etmiştir.

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Yine beyazperdeye uyarlanan "Babam ve Oğlum" kitabını yazmış ve senaristliğinin hakkını vererek ortaya enfes bir eser çıkarmıştır. Kısa film ve klip gibi farklı dallarda da eser veren Çağan Irmak'ın bazı eserlerini sizler için sıraladık

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Çağan Irmak - Uzun Metrajlı Filmleri

Nadide Hayat (2015)

Unutursam Fısılda (2014)

Tamam mıyız? (2013)

Dedemin İnsanları (2011)

Prensesin Uykusu (2010)

Karanlıktakiler (2009)

Issız Adam (2008)

Ulak (2007)

Babam ve Oğlum (2005)

Mustafa Hakkında Her Şey (2004)

Bana Şans Dile (2001)

Çilekli Pasta (2000)

Çağan Irmak - Kısa Metrajlı Filmleri

Düşlerimdeki Atatürk (2008)

Bana Old and Wise'ı Çal (1998)

Çağan Irmak - Dizileri

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Yol Arkadaşım (2008-2009)

Kabuslar Evi (2006)

Çemberimde Gül Oya (2004-2005)

Asmalı Konak (2002-2004)

Şaşıfelek Çıkmazı (2001)

Günaydın İstanbul Kardeş (1998-2001)

Mahallenin Muhtarları - 1998

Çağan Irmak - Klipleri

Gülriz Sururi - Kabare (2003)

Zerrin Özer - Ama Bazen (2007)

Zerrin Özer - Ömür Geçiyor (2007)

Sertab Erener - Kız Leyla (2015)

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