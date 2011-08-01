Blogger Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

"Hangi blog servisi?" ile ilgili yazımda, sizlere hangi blog servisinin kullanıldığı takdirde avantaj sağlayacağını detaylı olarak aktarmış idim. Bu içeriğim de ise Blogger kullanmanın avantajları ile ilgili maddeleri detaylandırmayı plânlıyorum. Böylelikle Blogger kullanmayı düşünen insanlar için, faydalı bir makale oluşturabileceğime inanıyorum. Özellikle yakın gelecekte Google'ın blog servisini kullanmak istiyor iseniz, "Blogger kullanmanın avantajları," ile ilgili yazımızı okumanızda fayda bulunmaktadır.

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Blogger Nedir? Ne Değildir?

Öncelikle şu konuya kısaca giriş yapmak istiyorum. Blogger, 1999 senesinden bu yana aktif olarak yayın hayatına devam eden bir servis. Dolayısı ile kalıcılığı tartışılmaz bir gerçek. Daha sonra ise arama motoru devi Google tarafından satın alınarak yola devam eder. Günümüzde ise birçok değişikliğe, yeniliğe maruz kalarak, gelişimini sağlamıştır. Dolayısı ile blog servislerinin ilki konumunda yer aldığı için, ona güvenmeyen insan yok demek abartılı olmayacaktır.

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Blogger Kullanmak için Sebepler

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Tamamen Ücretsiz: Klişe bir giriş olacak ama bu bir gerçek. Blogger tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yani herhangi bir üst paket, alt paket, premium üyelik v.b. bulunmamaktadır. Herkese eşit çerçevede ve aynı özellikler doğrultusunda, ücretsiz olarak sunulmaktadır.

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Bu da kullanım oranını artırıcı bir sebep olarak lanse edilebilir. Çünkü bu denli güçlü bir servisi, ücretsiz olarak kullanmamız büyük bir şans olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısı ile alan adı veya hosting gibi masraflar ile uğraşmak istemiyor iseniz, Blogger'ın ücretsiz olduğunu hatırlayın lütfen.

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Trafik Derdi Yok: Trafik (bandwidth) yani her hosting üzerinde bulunan aylık limittir. Ancak Blogger'da trafik limiti bulunmuyor. Dolayısı ile ne kadar ziyaretçi alırsanız alın, herhangi bir şekilde web siteniz kapatılmaz diğer bir tabir ile suspend edilmez. Yani ziyaretçi bazında herhangi bir sınır yoktur. Normalde trafik yetmediği zamanlarda ekstra trafik satın almak gerekir. Bu ücretle mümkün. Ancak Blogger'da böyle bir dert yok. Tamamen ücretsiz.

CPU ve RAM Sorun Değil: Bildiğiniz gibi her hosting veya sunucu üzerinde belirli bir CPU ve RAM değeri olur. Web sitenizdeki eklentiler, yükler v.b. bu özellikleri etkiler. Ancak Blogger servisinde ise herhangi bir CPU veya RAM bazında bir limit bulunmuyor. Yani web sitenizde ne kadar eklenti olursa olsun, kolay kolay yavaşlaması veya hantal bir duruma gelmesi imkânsıza yakındır. Ancak çok fazla eklenti, blogunuzun yavaş açılmasını sağlayabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için ise temiz kodlama yapmaya özen göstermelisiniz.

Üst Düzey Güvenlik: Blogger'ın altyapısını Google sunucuları oluşturmaktadır. Dolayısı ile güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Bugün herhangi bir açık kaynak kodlu yazılımda olası problemler meydana gelebilmektedir. Ancak Blogger'da bu gibi durumlar yaşanmaz. Güvenliğiniz için yalnızca Gmail hesabınızın şifresini korumanız yeterli olacaktır. Bunun haricinde akşamları rahat uyuyabilirsiniz, çünkü verileriniz Google'a emanet.

Binbir Çeşit Tasarım: Blogger için bu zamana kadar geliştirilmiş olan binlerce tema bulunuyor. Ücretsiz temalar bulabileceğiniz gibi, dilerseniz ücretli olarak da tasarım satın alabilirsiniz. Ancak Blogger'ın kendisi de dahil birçok tasarım ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dolayısı ile web sitenizin içeriğine göre uygun bir tasarımı bulmanız pek de imkânsız değil. Emin olabilirsiniz.

Onlarca Ücretsiz Eklenti: Blogger'ın kendi içerisinde onlarca ücretsiz gadget (eklenti) bulunuyor. Ayrıca altyapısı JavaScript desteklediği için, birçok site de binlerce eklenti bulabilirsiniz. Böylelikle web sitenizi kolaylıkla geliştirebilir, yenilikler yapabilirsiniz. Eklentilerin neredeyse tümü ücretsiz olduğu için, bu yönde cebinizden de herhangi bir para çıkışı olmayacaktır.

Sonuç olarak, Blogger kullanmanın avantajları saymakla bitmez. Ancak biz elimizden geldiğince listelemeye özen gösterdik. Dolayısı ile Blogger kullanmayı düşünüyor iseniz, hiç düşünmenize gerek yok. Kullanmaya bugün başlayabilirsiniz.

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