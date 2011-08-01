Çevremizdeki az sayıdaki başarılı insanlara göre, oldukça fazla sayıda olan başarısız insanların, neden bu durumda olduklarını sorgulamaları gerekir. Çünkü başarısız olmanın sebepleri üzerine söylenebilecek pek çok şey var ve bunları doğru bir şekilde anlamak, çözümlemek açısından da fayda sağlayacaktır. Başarısız olmanın nedenleri arasında birçok spesifik olgu mevcut olup, Teknobeyin olarak bu yönde önemli diyebileceğimiz beş önemli maddenin altını sizlerle birlikte çizmek istiyoruz. Bu şekilde ise başarısızlık konusunda, bu duruma sebep olan parametreler hakkında hep birlikte fikir sahibi olabileceğimize inanıyoruz.

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Başarısız Olmanın En Önemli 5 Sebebi Nedir?

1. Düzenli Çalışmamak: Başarısız insanların hayatına baktığımızda, düzensizlik görürüz. Yani belirli bir plân ve program olmadığı müddetçe, başarısızlık da kaçınılmaz olacaktır. Dolayısı ile kendinize bir hedef belirledikten sonra, bunun üzerine çok düzenli ve istikrarlı çalışırsanız, başarısız olmanızın olasılığı da azalacaktır. Bu yüzden, ne zaman kendinize vakit ayıracağınız, ne zaman kitap okuyacağınız veya işinize fokuslanacağınız zamanları belirlemenizde fayda var.

2. Her Şeyi Kadere Bağlamak: Kader dediğimiz kavram, insanın vereceği emek ve dökeceği ter doğrultusunda şekillenecektir. Bu yüzden, her şeyi kadere bırakmak yerine, oturduğunuz yerden kalkıp, hedefiniz için efor sarf etmeniz gerektiğini hatırlamalısınız. Kaderimde hep başarısızlık var, şeklinde olan bir düşünce, mental olarak da sizi geriye çekecektir. Bu yüzden, kaderinizi şekillendirmenin elinizde olduğunu asla unutmamalısınız.

3. Özgüven Eksikliği: Başarılı insanlara baktığımızda, özgüveni yerinde ve başarı için tereddüt etmeden çalışan insanlar olduklarını görürüz. Ancak özgüven eksikliği ise başarısızlığı beraberinde getirir. Çünkü, kişi sürekli hata yapmaktan korkar ve harekete geçemez. Bu yüzden de özgüven eksikliği, başarısızlık yolundaki en önemli sebepler arasında yer alır. Bu yüzden, başarıya ulaşmak için, özgüveninizi geri kazanmanız gerektiğini hatırlatmamıza izin verin.

4. Mükemmeliyetçi Olmak: Bazı insanlar her şeyin en iyi, en doğru ve tam zamanında olmasını arzu eder. Yani mükemmeliyetçi olmak, kulağa hoş gelse de, birçok zaman başarısızlığı beraberinde getirir. Çünkü insan, her şeyi aynı anda ve en iyi olacak şekilde arzu ettiği için, hedefi için doğru zamanda harekete geçemez ve bu durum da ister istemez başarısızlığı beraberinde getirecektir.

5. Kabullenmek: Başarılı insanlar, başarısızlığı asla kabullenmez. Ancak başarısızlığı bir kere yaşadıktan sonra, karamsar bir bakış açısı ile, bu durumu kabullenenler de, asla başarıyı tadamazlar. Çünkü kabullenme, başarının önündeki en büyük engeldir. Bir kere başarısız olduğunuzda, bu durum sizi üzmesin. Aksine sizi daha çok motive edip, ayağa kalkmanızı sağlayabilecek itici güç olsun. Çünkü başarı, asla istenmediği ve çaba harcanmadığı yere gelmez.

Bu içeriğimizde sizlerle, başarısız insanların özellikleri konusunda önemli gördüğümüz maddeleri birlikte incelemiş olduk. Peki sizce, başarısız olmanın başka bir sebebi daha var mı? Eğer ki daha farklı sebepler olduğunu düşünüyor iseniz, bunları aşağıdaki yorum formu ile paylaşmayı düşünebilirsiniz.