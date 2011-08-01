Apple macOS'ta klavyede özel işaretler için ilgili tuş kombinasyonlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yöndeki önceki içeriklerimizde ise hashtag işareti ve ters soru işareti gibi konu başlıklarına yer vermiş idik. Şimdi ise sizler için, mac yaklaşık işareti nasıl yapılır, bu konuya yönelik bilgi paylaşımında buluşacağız. MAC yaklaşık işareti yapmak için aşağıdaki tuşlara aynı anda basmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz hemen ilgili tuşlara göz atalım.

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Apple MAC Klavyede Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra ise N tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: ~

Evet, bu içeriğimizde sizler için, mac klavyede yaklaşık işareti yapma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Siz de gerekli durumlarda kullanmak adına, yukarıdaki tuşlar doğrultusunda, yaklaşık işaretini macOS klavyeniz ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Benzer içeriklerimize devam edeceğiz.