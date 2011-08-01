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Apple MAC Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 05:38 - Tarih: 09 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Apple MAC Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?Sosyal medya üzerinde etiket tanımlamak için hashtag işaretinin kullanıldığını bilmeyen yoktur demek yanlış olmayacaktır. Peki, mac hashtag işareti yapma konusunda bir bilginiz var mı? Sosyal medyada gerektiğinde kullanmak adına, aşağıdaki tuş kombinasyonunu denemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle siz de kolaylıkla hashtag işaretini yaparak, gerekli olan durumlarda kullanabilirsiniz.

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Apple MAC Klavyede Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

MAC Klavyede Hashtag İşareti Yapmak

Öncelikle option tuşuna daha sonra ise 3 tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: #

Bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz için, mac hashtag işareti yapımına yönelik bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Umarız hashtag işareti yapmak hakkında bilgisi olmayan macOS kullanıcıları için faydalı bir anlatım olmuştur.


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