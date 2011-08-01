Apple macOS ile ilgili özel işaretleri yapabilmek adına tuş kombinasyonlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir önceki içeriğimizde, mac dolar işareti yapma konusunda bilgi vermiş idik. Şimdi ise mac euro işareti yapma hakkında bilgi vermek istiyoruz. MAC klavyede euro işareti nasıl yapılır merak ediyor iseniz, aşağıdaki tuş kombinasyonunu denemeyi düşünebilirsiniz.

AYRICA: Apple MAC Klavyede "Et" İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Euro İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra ise E tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: €

Bu içeriğimizde sizler için, euro işareti yapmak ile ilgili tuş bilgisi paylaşmış olduk. Klavyede euro işareti yapmak nasıl oluyor, bu yönde bilgisi olmayanlar için de umarız faydalı bir içerik olmuştur. macOS ile klavyede özel işaretler yapabilmek adına ilgili tuşlar hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz.