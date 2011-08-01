Apple macOS ile ilgili bir önceki içeriklerimizde tik işareti yapmak ve eşittir işareti yapmak gibi konu başlıklarına yer vermiş idik. Şimdi ise sizlere, mac dolar işareti nasıl yapılıyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. MAC klavyede dolar işareti yapmak istiyor iseniz, aşağıdaki tuş kombinasyonunu kullanmanız yeterli olacaktır.

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Apple MAC Klavyede Dolar İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra ise 4 tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: $

Bu içeriğimizde sizler için, mac dolar işareti yapma hakkında bilgi aktarmış olduk. Siz de gerekli olması durumunda, yukarıdaki tuşlara aynı anda basarak, MAC klavyede kolaylıkla dolar işareti yapabilirsiniz.