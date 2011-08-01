Apple macOS ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde et işareti yapma konusunda bilgi vermiş idik. Şimdi ise, mac klavyede tl işareti yapmak nasıl oluyor, bu yönde bilgi vermek istiyoruz. Gerekli gördüğünüz durumlarda, ilgili tuş kombinasyonları ile tl işareti yapma işlemi oldukça kolaydır. İlgili tuş bilgisi ise aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Yatay Uzun Çizgi Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede "TL" İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna daha sonra T tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacak: ₺

Bu içeriğimizde sizler için, mac tl işareti yapma konusunda bilgi verdik. Yeni MAC kullanıcıları gibi siz de bu tip tuş kombinasyonlarını bilmiyor iseniz, umarız sizlere faydalı bir ipucu aktarmış olduk. Benzeri içeriklerimizin devamı gelecektir. Bir başka faydalı Apple macOS içeriğimizde görüşmek üzere.