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Apple MAC Klavyede Yatay Uzun Çizgi Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:12 - Tarih: 03 Ocak 2022 - Yorum: 0

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Apple MAC Klavyede Yatay Uzun Çizgi Nasıl Yapılır?Apple macOS ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, mac dikey çizgi yapmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Şimdi ise, mac uzun çizgi nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi aktarımı sağlıyor olacağız. Normal tire işareti değil de, yatay uzun çizgi yapmak istiyor iseniz, ilgili tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. İlgili kısayolların bilgisi ve örneği ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Apple MAC Başlangıçta Açılan Programları Kapatma Nasıl Yapılır?

Apple MAC Uzun Çizgi (Konuşma Çizgisi) Nasıl Yapılır?

Apple MAC Yatay Uzun Çizgi Yapmak

Öncelikle option ve shift tuşuna sonra soru işareti tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır:

Bu içeriğimizde sizlerle, mac uzun çizgi yapma konusunda bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Windows'a göre kısayollar biraz farklı olsa da, öğrendikçe daha kolay hâle gelecektir. Paylaştığımız ipucunun ise faydalı olmasını temenni ediyoruz. Bir başka benzeri içeriğimizde görüşmek üzere.


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