Apple MAC klavyede özel işaretlere yönelik olarak dolâr işareti ve euro işareti yapımı ile ilgili bilgi paylaşımı sağlamış idik. Şimdi ise sizler için, mac sterlin işareti yapma konusuna yönelik ilgili tuşları paylaşıyor olacağız. MAC sterlin işareti yapmak için aşağıdaki tuşlara aynı anda basmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Apple MAC Klavyede Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Apple MAC Klavyede Sterlin İşareti Nasıl Yapılır?

Öncelikle option tuşuna sonra da 2 tuşuna basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: £

Bu içeriğimizde sizlere, mac sterlin işareti yapımına yönelik bilgi aktarımı sağlamış olduk. Yukarıdaki tuşlara aynı anda basarak, gerekli gördüğünüz durumlarda, sterlin işareti yapabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ederiz.