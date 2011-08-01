Apple macOS ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde yatay uzun çizgi yapmak ve dikey çizgi yapmak hakkında bilgi aktarmış idik. Bugün ise sizlere, mac şapkalı harf yapma konusunda bilgi vermek istiyoruz. Apple MAC üzerinde şapkalı harf yapmak için bilinmesi gereken tuş kombinasyonları oldukça kolaydır. Hemen aşağıda ise ilgili tuşların ne olduğu ve örnek sonuçlar yer almaktadır.

AYRICA: Apple macOS Bildirim Sorunu ve Çözüm Yöntemi

Apple MAC Klavyede Şapkalı Harf Nasıl Yapılır?

Öncelikle shift ve 3 tuşuna sonra ilgili harfe (a veya i gibi) basın.

Sonuç şu şekilde olacaktır: â - î

Evet, bu içeriğimizde siz değerli ziyaretçilerimiz için, mac klavyede şapkalı harf yapımı hususunda bilgi paylaşmış olduk. Bu yönde bilgisi olmayan kullanıcılar için ise umuyoruz ki faydalı bir anlatım olmuştur. Bir başka Apple MAC üzerine hazırlıyor olacağımız içerikte görüşmek üzere.