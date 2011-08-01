Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, macOS için "Monterey" güncellemesi geldi. Ancak ilgili sürümde küçük bir bug (hata) söz konusu gibi görünüyor. Çünkü uygulamalardan gelen bildirimler, Bildirim Merkezi bölümünde görünmesine rağmen, sağ tarafta direkt olarak çıkmıyor. Bu yüzden belki ilerleyen dönemlerde güncelleme de gelebilir. Ancak reddit gibi plâtformlarda yaptığım yoğun araştırmalar sonucunda, ilgili hatayı fixlemek için bir çözüm yöntemi buldum ve çalıştığına da emin oldum. Apple macOS bildirim sorununun çözümü için ise aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

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Apple macOS Bildirim Sorunu ve Çözüm Yöntemi

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriş yapalım.

2) Bildirimler ve Odak adlı butona tıklıyoruz.

3) En alttaki Bildirimlere izin ver başlığı altındaki, Ekran yansıtılırken veya paylaşılırken adlı seçeneği işaretlememiz yeterli olacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra, uygulamalardan anlık olarak bildirim almaya devam edebileceksiniz. Yani bildirimleri görmek için, Bildirim Merkezi bölümüne tıklamanız gerekmeyecek ve ilgili bildirimler, sağ üst kısımda görünmeye başlayacaktır. Bilmeyenler için faydalı olmasını dileriz.