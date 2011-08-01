Apple macOS cihazınızda kablolu olarak değil, Wi-Fi olarak internet erişimi sağlıyor iseniz, Wi-Fi seçeneğini menü çubuğuna eklemek isteyebilirsiniz. Çünkü bu durum kullanım açısından daha kolay ve pratik. Wi-Fi seçeneğini menü çubuğuna eklemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, ilgili seçenek ile Wi-Fi kapatma ve açma işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebileceksiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.
AYRICA: Apple MAC Sarı Ekran Sorunu ve Çözümü
Apple MAC Wi-Fi Seçeneği Menü Çubuğuna Nasıl Eklenir?
1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.
2) Ağ adlı butona tıklıyoruz ardından.
3) Sol menüdeki Wi-Fi sekmesine tıklayalım.
4) İlgili seçeneğe ait kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.
Yorum bulunmamaktadır.