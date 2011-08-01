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Apple MAC Wi-Fi Seçeneği Menü Çubuğuna Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:55 - Tarih: 08 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Wi-Fi Seçeneği Menü Çubuğuna Nasıl Eklenir?Apple macOS cihazınızda kablolu olarak değil, Wi-Fi olarak internet erişimi sağlıyor iseniz, Wi-Fi seçeneğini menü çubuğuna eklemek isteyebilirsiniz. Çünkü bu durum kullanım açısından daha kolay ve pratik. Wi-Fi seçeneğini menü çubuğuna eklemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, ilgili seçenek ile Wi-Fi kapatma ve açma işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebileceksiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları inceleyelim.

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MAC Wi-Fi Seçeneğini Menü Çubuğuna Eklemek

Apple MAC Wi-Fi Seçeneği Menü Çubuğuna Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne girelim.

MAC Wi-Fi Seçeneğini Menü Çubuğuna Ekleme 1

2) Ağ adlı butona tıklıyoruz ardından.

MAC Wi-Fi Seçeneğini Menü Çubuğuna Ekleme 2

3) Sol menüdeki Wi-Fi sekmesine tıklayalım.

MAC Wi-Fi Seçeneğini Menü Çubuğuna Ekleme 3

4) İlgili seçeneğe ait kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.

MAC Wi-Fi Seçeneğini Menü Çubuğuna Ekleme 4

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