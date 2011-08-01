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Apple MAC Sarı Ekran Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:35 - Tarih: 07 Kasım 2021 - Yorum: 0

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Apple MAC Sarı Ekran Sorunu ve ÇözümüApple macOS ürünlerindeki "iMac" adlı renk profili daha sıcak renkler içerdiğinden, gözünüze sarı renkli gelebilir. Birçok kişi de bu yüzden, mac sarı ekran sorunu ile ilgili çözüm önerileri aramaktadır. Eğer ki mevcut renk profilinden memnun değil iseniz, daha beyaz renkleri içeren bir renk profili tercih edebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izleyip, uygulamanız yeterli olacaktır.

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MAC Sarı Ekran Sorunu ve Çözümü

Apple MAC Sarı Ekran Sorunu ve Çözümü

1) Öncelikle Sistem Tercihleri bölümüne giriyoruz.

MAC Sarı Ekran Sorunu 1

2) Akabinde Ekranlar adlı butona tıklayalım.

MAC Sarı Ekran Sorunu 2

3) Renk Profili adlı açılır menüden, "Kalibrasyonlu iMac 6" seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Başka bir işleme gerek bulunmamaktadır.

MAC Sarı Ekran Sorunu 3

Bu içeriğimizde sizlerle, mac sarı ekran sorunu ve çözümü ile ilgili oldukça faydalı bir ipucu paylaştığımıza inanıyoruz. Eğer siz de sarı renk tonlarını sevmiyor iseniz, renk profilinizi yukarıdaki adımları uygulayarak değiştirip, daha beyaz renkli tonların hâkim olduğu bir renk profiline geçiş yapabilirsiniz.


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