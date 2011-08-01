YouTube'daki birçok makyaj kanalına denk gelmiş olmalısınız. Sadece makyaj kanalı değil, kadınlar tarafından oluşturulan birçok kanal mevcut. Bu kanalların ise binlerce takipçisi de olabiliyor. Dolayısı ile, youtube kanal büyütmek için birtakım yollar mevcut olup, bu önerileri dikkate almanızda yarar var. Eğer sizin de bir kanalınız var ve bu youtube kanalını büyütmek istiyor iseniz, sizler için önemli ve faydalı olabileceğine inandığımız beş maddeyi paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: Twitter Takipçi Artırmak için 5 Rasyonel Fikir

YouTube Kanal Büyütmek için 5 Pratik Yol

AYRICA: 10 Adımda Instagram Takipçi Artırmak Kesinlikle Mümkün

1. Kanalınızın Adını Dikkatli Seçin: YouTube'da bir kanal oluşturur iken, akılda kalıcı ve içeriğiniz ile alâkalı bir kanal adı seçmenizde yarar var. Bu durum, hem marka bilinirliği açısından önemli, hem de uzun vadede, kanalınıza direkt girişler olması açısından önem arz etmektedir. Dolayısı ile, içeriğiniz ile uyumlu veya tam tersi, spesifik ve marka odaklı bir kanal adı seçimi de yapabilmektesiniz.

AYRICA: Instagram Hesap Büyütmek için 6 Organik Tavsiye

2. Profil ve Kapak Fotoğrafını Unutmayın: Bir kanal oluşturduktan sonra, bu kanalı eviniz gibi düşünüp, kanalınıza özen göstermeniz gerekiyor. Bu yüzden kanalınıza uygun, özgün bir kanal profil fotoğrafı ve kanal kapak fotoğrafı yüklemelisiniz. Bu görselleri ise yüksek kalitede yükleyerek, kanalınızı daha ilgi çekici, dikkat çekici bir hâle getirmeyi düşünmelisiniz.

3. Düzenli Günlerde Video Yayımlayın: Kanalınıza her gün video eklemeniz gerekmez. Sadece, düzenli ve belirlediğiniz ilgili günlerde mutlaka video yüklemeye özen gösterin. Bu şekilde, takipçileriniz arasında da heyecanlı bir bekleyiş söz konusu olabilecektir. Yani, YouTube algoritması bazında fayda görebilmek için, videoları düzenli yüklemeniz sağlıklı olacaktır.

4. Mutlaka Başlık ve Açıklama Girin: Video yüklerken karşınıza çıkan video başlığı, video açıklaması ve etiketler gibi tüm bölümleri doldurmaya özen göstermelisiniz. Bu aldığınız aksiyonlar, videonuzun aramalarda çıkma olasılığını artıracak ve diğer insanlara videolarınızın direkt gösterilme potansiyeli konusunda da fayda sağlayacaktır. Bu bilgileri, videolarınız ile ilgili, alâkalı olacak şekilde, doğru dilbilgisi ile girmeniz ise SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) açısından da sağlıklı olacaktır.

5. Videolarınız için Thumbnail Yükleyin: Bir videonun ilgi çekmesi için, kesinlikle thumbnail (küçük resim) yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısı ile, videonuzu yükledikten sonra, bir de videonuz ile ilgili, ilgi çekici bir thumbnail yüklemeniz sağlıklı olacaktır. Böylelikle, insanlar videonuzu gördüğünde, bu thumbnail ne kadar ilgi çekici olur ise, o kadar tıklama isteğine sahip olabileceklerdir.

Sonuç olarak, bugün siz değerli Teknobeyin takipçileri ile, youtube kanalı geliştirme konulu bir paylaşımda bulunmak istedik. Eğer ki, youtube kanalı büyütme konusunda sizin farklı öneri ve tavsiyeleriniz var ise, yorum göndererek, herkes ile paylaşmayı da düşünebilirsiniz.