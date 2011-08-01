Twitter Takipçi Artırmak için 5 Rasyonel Fikir

Twitter ülkemizde oldukça sevilen bir plâtform. İnsanlar birçok konu hakkında, haberdar olmak için, ilk olarak Twitter'a göz atıyor desek yalan olmaz. Bu yüzden, twitter takipçi artırmak özellikle organik olarak, rasyonel fikirler ile mümkündür. Twitter'da belirli bir kitleye sahip olabilmek için, incelenmesi gereken adımlar ve düzenli olarak da alınması gereken aksiyonlar bulunmaktadır. Teknobeyin ekibi olarak sizlerle bu içeriğimizde, twitter takipçi artırma yolları ile ilgili altı adet pratik fikri paylaşmak istiyoruz. Dilerseniz, hemen bu fikirlere göz atalım.

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Twitter Organik Takipçi Artırma Yolları Nelerdir?

1) Profiliniz Göz Doldurmalı: Twitter hesabınızın dolu dolu ve güncel görünmesi çok önemli. Bu yüzden profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı gibi düzenlemelere ek olarak, tema rengi dahil birçok özelleştirme imkânından yararlanmanızda fayda var. Ayrıca web siteniz var ise, profilinize eklemeniz de, ziyaretçi akışı açısından önemli olacaktır.

2) Düzenli Tweet Göndermelisiniz: Twitter takipçi artırmak için flood yapar gibi tweetler göndermek doğru olmaz. Bu yüzden hesabınız bile kapatılabilir. Önemli olan ise düzenli aralıklarla tweet göndermek olacaktır. Bu yüzden, günün belirli saatlerinde, tweet gönderebilir ve bunu düzenli, aksatmadan yapmanız da, takipçi kazanmak için oldukça önemli bir adım olacaktır.

3) Hashtag Kullanımını Atlamayın: Twitter'da hashtag kullanımı oldukça önemlidir. Yaptığınız paylaşımlarda, ilgili kişilere ulaşabilmek ve onların da ilgisini çekebilmek amacı ile, mutlaka hashtag (#) kullanmaya özen gösterin. Alâkalı hashtag kullanımı, takipçi kazanmanız açısından önemli bir rol üstlenecektir.

4) Önemli Tweetinizi Sabitleyin: Profilinizde sabit olarak görünecek bir tweetiniz neden olmasın ki? Bu yüzden, önemli gördüğünüz ve etkileşim açısından faydasını görebileceğinizi düşündüğünüz bir tweetinizi profilinize sabitlemeyi mutlaka düşünmelisiniz. Böylelikle, profilinize giriş yapan bir kullanıcının, bu şekilde daha çok ilgisini çekebilir ve ilgili kullanıcıyı takipçi olarak kazanma şansınızı da artırabilirsiniz.

5) Tweetlerinizde Fotoğraf ve Video Kullanın: Gönderdiğiniz tweetlerin, diğer kullanıcılar tarafından retweetlenmesi için, ilgi çekici olmalı gerekmektedir. Bu yüzden, gönderdiğiniz tweetlerin mutlaka fotoğraf veya video içermesine özen gösterin. Bu şekilde, paylaşımınızın diğer kullanıcılar tarafından da tekrar paylaşılması (retweetlenmesi) yüksek olasılıktır.

Siz değerli takipçilerimiz ile bu içeriğimizde, twitter takipçi artırma hakkında enformasyon aktarımı sağlamaya çalıştık. Twitter'da bir marka olabilmek için daha birçok spesifik faktör var. Ancak yukarıdaki adımları da göz önünde bulundurarak, bu yoldaki temelleri oluşturabilir ve profilinizin etkileşim alan ve takip edilen bir hâle gelmesi için efor sarf etmeye devam edebilirsiniz.