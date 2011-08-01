Twitter'a kayıt olduğunuz ilk günden beri, yaptığınız işlemler doğrultusunda, hesabınız sizin için kişiselleştirilmekte. Yani mevcut reklamlar ve hesap ayrıntıları v.b. aldığınız aksiyonlar doğrultusunda şekillenmekte ve verileriniz bu şekilde işlenmektedir. Ancak, twitter kişiselleştirme ve veri kapatmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek, bu yönde bilgi edinebilirsiniz.

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Twitter Kişiselleştirme ve Veri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından İçerik tercihleri > Kişiselleştirme ve veri bölümüne girelim.

3) Kişiselleştirme ve veri adlı bölümdeki onayı kaldırabilirsiniz.