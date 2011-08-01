Twitter'da hesap hacklenmemesi adına birçok güvenlik yöntemi mevcut. Bu yöntemlerden birisi de, şifre sıfırlama koruması olarak biliniyor. Yani kullanıcı adınıza ait şifrenizi sıfırlamak ister iken, sizlerden bazı bilgileri daha onaylamanız isteniyor ve bu şekilde ilgili kişinin doğru kişi olduğu kesinleşmiş oluyor. Eğer, twitter şifre sıfırlama koruması aktive etmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz.

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Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

2) Hesap > Güvenlik bölümüne giriş yapıyoruz.

3) Şifre sıfırlama koruması adlı kutucuğu onaylayabilirsiniz.