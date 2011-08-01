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Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 27 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?Twitter'da hesap hacklenmemesi adına birçok güvenlik yöntemi mevcut. Bu yöntemlerden birisi de, şifre sıfırlama koruması olarak biliniyor. Yani kullanıcı adınıza ait şifrenizi sıfırlamak ister iken, sizlerden bazı bilgileri daha onaylamanız isteniyor ve bu şekilde ilgili kişinin doğru kişi olduğu kesinleşmiş oluyor. Eğer, twitter şifre sıfırlama koruması aktive etmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz.

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Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

2) Hesap > Güvenlik bölümüne giriş yapıyoruz.

Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

3) Şifre sıfırlama koruması adlı kutucuğu onaylayabilirsiniz.

Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

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