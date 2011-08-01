Twitter'da mevcut renk skalasını değiştirebilmek mümkün. Ancak görme konusunda, metin ile arka plan arasındaki renk kontrastını artırarak, okunabilirliği daha da belirgin bir hâle getirebilirsiniz. Bu şekilde, renkler daha keskin olacağı için, okunma da göreceli olarak kolay gerçekleşecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek, twitter renk kontrastını artırma yönünde bilgi edinebilirsiniz.

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Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

2) Sol menüdeki Erişilebilirlik bölümüne giriş yapalım.

3) Görme adlı bölümdeki kutucuğu onaylayarak işlemleri tamamlayabiliriz.