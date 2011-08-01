Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 26 Ağustos 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?Twitter'da mevcut renk skalasını değiştirebilmek mümkün. Ancak görme konusunda, metin ile arka plan arasındaki renk kontrastını artırarak, okunabilirliği daha da belirgin bir hâle getirebilirsiniz. Bu şekilde, renkler daha keskin olacağı için, okunma da göreceli olarak kolay gerçekleşecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek, twitter renk kontrastını artırma yönünde bilgi edinebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Erişilebilirlik bölümüne giriş yapalım.

Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

3) Görme adlı bölümdeki kutucuğu onaylayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

Twitter Renk Kontrastını Artırma Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri