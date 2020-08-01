Twitter'da arama yapar iken, siz aksini istemediğiniz müddetçe, birçok çerçevede içerik karşınıza çıkabilir. Ancak twitter hassas içerik gizleme mümkün kılınmıştır. Yani arama yapar iken, karşınıza hassas bir içerik çıkmasını istemiyor iseniz, bunu bir ayar ile mümkün kılabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Twitter E-Posta Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Daha fazla butonuna tıklayalım.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

3) İçerik tercihleri > Arama ayarları sekmesine tıklayalım.

4) Hassas içeriği gizle seçeneğini onaylayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.