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Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:33 - Tarih: 24 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?Twitter'da arama yapar iken, siz aksini istemediğiniz müddetçe, birçok çerçevede içerik karşınıza çıkabilir. Ancak twitter hassas içerik gizleme mümkün kılınmıştır. Yani arama yapar iken, karşınıza hassas bir içerik çıkmasını istemiyor iseniz, bunu bir ayar ile mümkün kılabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Twitter E-Posta Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Daha fazla butonuna tıklayalım.

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklıyoruz.

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

3) İçerik tercihleri > Arama ayarları sekmesine tıklayalım.

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

4) Hassas içeriği gizle seçeneğini onaylayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Twitter Hassas İçerik Gizleme Nasıl Yapılır?

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